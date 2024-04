A tarifa integral do metrô será reajustada para R$ 7,50 a partir desta sexta-feira - Divulgação / MetrôRio

A tarifa integral do metrô será reajustada para R$ 7,50 a partir desta sexta-feiraDivulgação / MetrôRio

Publicado 11/04/2024 21:52 | Atualizado 11/04/2024 22:39

Rio- O benefício da Tarifa Social, que garante a passagem de R$ 5 no metrô, foi prorrogada por mais um ano. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio desta quinta-feira (11). Atualmente, mais de 1,1 milhão de pessoas que atendem ao critério de baixa renda utilizam o desconto nas passagens de transportes de competência estadual.



Em vigor desde o início de 2023, o benefício garante que os usuários do metrô e dos trens paguem apenas R$ 5 pela passagem, ao invés do valor cheio. A diferença é paga pelo Governo do Estado. A tarifa integral do metrô será reajustada para R$ 7,50 a partir desta sexta-feira (12) e a do sistema SuperVia é de R$ 7,10. Com o benefício concedido pelo governo, quem costuma utilizar o metrô diariamente vai economizar R$ 110,00 por mês. Já quem embarca nos trens todos os dias pode ter uma economia mensal de R$ 92,40, considerando ida e volta em 22 dias úteis.

"A Tarifa Social é um compromisso da minha gestão do qual não abro mão. Esse benefício reduz o peso do transporte no bolso do trabalhador, funcionando como uma política pública de transferência direta de renda. Ela também tem valor para o dinamismo da economia, reduzindo custos para o empregador, garantindo a manutenção e a geração de mais empregos", afirma o governador Cláudio Castro.



Para ter direito ao desconto da Tarifa Social, o usuário precisa ter entre 5 e 64 anos, ganho mensal de até R$ 3.205,20 - conforme decisão judicial -, e possuir um cartão Riocard Mais habilitado no Bilhete Único Intermunicipal (BUI), vinculado ao próprio CPF. Quem trabalha sem carteira assinada ou não possui renda, como estudantes, também têm direito ao benefício.

O serviço público de transporte metroviário de passageiros transportou, em 2023, mais de 141 milhões de passageiros, dos quais 42,43 milhões são passageiros beneficiados pela Tarifa Social metroviária.