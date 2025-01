Jorge Luis foi morto a tiros em Quintino - Rede Social

Jorge Luis foi morto a tiros em QuintinoRede Social

Publicado 02/01/2025 07:58 | Atualizado 02/01/2025 09:35

Rio - Um motoboy foi morto a tiros enquanto fazia entregas de bebidas no bairro Quintino, na Zona Norte, nesta quarta-feira (1º). Segundo testemunhas, Jorge Luis da Silva Ferreira Júnior, de 25 anos, foi baleado por traficantes da Serrinha, em Madureira.

No momento em que foi atingido, o jovem estava com o baú da motocicleta cheio de mercadoria, que ficou espalhada pela rua. Nas redes sociais, relatos apontam que criminosos o acusaram de "X9", gíria usada para informantes da polícia. No entanto, a motivação do crime ainda é investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

De acordo com a PM, agentes do 9ºBPM (Rocha Miranda) foram acionados para atender ocorrência de homicídio na região. No local, constataram a morte da vítima e isolaram a área. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada e investigações estão em andamento para apurar a autoria do crime.

Até o momento, não há informações sobre o enterro.

Outros casos

No último dia 27, um outro motoboy foi morto na Rua Ana Barbos a, em Nova Iguaçu, na Baixada. Em imagens que circularam nas redes sociais foi possível ver o homem desmaiado ao lado de sua moto, em uma área de mata. De acordo com moradores da região, um suposto cliente teria pedido bebidas por um aplicativo e, quando a vítima chegou ao local, foi roubada e morta. No entanto, a hipótese não foi confirmada pelas autoridades.