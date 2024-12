O caso aconteceu na última sexta-feira(27) - Divulgação

Publicado 29/12/2024 20:08

Rio - Um motoboy foi morto na Rua Ana Barbosa, em Nova Iguaçu, nesta sexta-feira (27). Segundo imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o homem desmaiado ao lado de sua moto, em uma área de mata.



De acordo com moradores da região, um suposto cliente teria pedido bebidas por um aplicativo e, quando a vítima chegou ao local, foi roubada e morta. No entanto, a hipótese não foi confirmada pelas autoridades. Ao ser procurado pela reportagem do DIA, o depósito de bebidas "Abaixo de Zero" não se pronunciou sobre o caso.



Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para uma ocorrência de homicídio na via. A equipe chegou ao local e constatou o fato. A perícia foi acionada.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.