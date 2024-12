Mudinhas de árvores frutíferas, nativas, hortaliças ou legumes estão disponíveis no Horto Municipal de Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Rio - As frutas e legumes produzidos no estado do Rio passam a contar com o selo "Produto Fluminense", a iniciativa foi criada para atestar a origem e incentivar o consumo de produtos hortifrutigranjeiros produzidos localmente. O projeto de lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), sancionado pelo governador Cláudio Castro e publicado no Diário Oficial na última sexta-feira (27).

De acordo com a medida, o selo será concedido pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (Seappa), que estabelecerá critérios de qualidade e exigirá comprovação da origem estadual dos produtos. Os fornecedores que tiverem o selo poderão utilizá-lo em suas peças publicitárias, destacando a autenticidade e qualidade dos produtos locais.

Além disso, a lei autoriza o governo estadual a firmar convênios e criar programas de incentivo, contribuindo para a pesquisa, extensão e desenvolvimento tecnológico no setor agropecuário. As medidas abrirão mais possibilidades para a ampliação da distribuição, da propaganda e do consumo dos produtos, o que demandará mais mão de obra e gerará mais empregos no estado.