Fuzil, pistola e rádio transmissor foram apreendidos na comunidade Renascer - Reprodução

Fuzil, pistola e rádio transmissor foram apreendidos na comunidade RenascerReprodução

Publicado 29/12/2024 20:39 | Atualizado 29/12/2024 21:32

Rio - Dois criminosos ficaram feridos durante uma ação de policiais militares na comunidade Renascer, no Tanque, na Zona Oeste, neste domingo (29). Eles foram presos em flagrantes depois de um confronto na região.

Segundo a Polícia Militar, a dupla foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Taquara. A corporação não informou qual tipo de ferimento e o estado de saúde dos homens. Ainda na ação, um fuzil, uma pistola e um rádio transmissor foram apreendidos.

Devido a ocorrência ter acontecido próximo à estação Tanque do BRT, no corredor Transcarioca, as linhas 35 (Alvorada x Madureira - Parador) e 46 (Alvorada x Penha - Expresso) ficaram suspensas por cerca de uma hora por motivos de segurança. O serviço foi normalizado por volta das 18h25, de acordo com a concessionária Mobi-Rio.