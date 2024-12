Gatos abandonados em Bonsucesso sendo alimentados por protetores - Divulgação

Publicado 29/12/2024 18:38 | Atualizado 29/12/2024 21:48

Rio - Gatos que vivem há mais de dez anos em uma antiga fábrica localizada na Rua da Geração, nº 951, próxima à passarela 10 na Avenida Brasil, em Bonsucesso, enfrentam desafios após a venda do imóvel. As protetoras de animais que cuidam desses felinos relatam dificuldades em alimentá-los e temem pela segurança deles.



"Sempre que coloco a comida para eles, meu coração aperta. A população de animais abandonados só aumenta, e as autoridades simplesmente não fazem nada. Estamos tentando manter os bichos vivos e alimentados, mas parece que estamos lutando sozinhas", disse Maria Gomes Pereira, de 69 anos, uma das protetoras, ao DIA.

"Pediram até para não alimentar mais os animais, e agora colocaram segurança no local. Eles retiram a comida dos bichos. A obra vai ser iniciada em breve, e nos disseram que os gatos serão demolidos junto com o imóvel. Estamos sem saber o que fazer", acrescentou Maria das Graças de Souza, outra protetora.



"Os gatos estão todos castrados, mas não temos onde colocá-los. Estamos com as mãos atadas. Tentamos ajuda de ONGs e outros protetores, mas ninguém tem condições de resgatar os animais. Já fazem 20 dias que pedimos socorro, e a resposta é sempre a mesma: não há nada a ser feito", destaca Maria das Graças.



Em busca de soluções, as protetoras tentaram contato com a Prefeitura do Rio através no número 1746 e com a Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal mas, até o momento, não receberam uma resposta efetiva. "Já ligamos cinco vezes para o 1746 da Prefeitura do Rio, e eles sempre falam a mesma coisa: que não podem resgatar gatos e cachorros na rua, apenas animais de grande porte, como cavalos ou animais silvestres. E o pior disso tudo é que os gatos estão correndo risco real", observa Maria Gomes.

Segundo ela, por conta dos maus-tratos do segurança da fábrica, que está descartando água e ração fornecidas aos gatos, ela pretende registrar uma ocorrência na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Em nota, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) informou que irá enviar uma equipe ao local para averiguar a situação dos gatos e ver o que será possível ser feito pelo poder público.

Maus-tratos a animais são considerados crime no Brasil, conforme a Lei nº 14.064/2020. Para cães e gatos, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Se o crime resultar na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até um terço.

A adoção responsável é fundamental para garantir o bem-estar dos animais e contribuir para a redução da população de animais abandonados.