Samuel Martins dos Santos tem 50 anos - Divulgação / PCERJ

Samuel Martins dos Santos tem 50 anosDivulgação / PCERJ

Publicado 29/12/2024 17:33 | Atualizado 29/12/2024 17:34

Rio – Samuel Martins dos Santos, de 50 anos, foi preso neste sábado (28) na estação de metrô do Maracanã, Zona Norte do Rio. O homem havia marcado um encontro no local e foi detido por agentes da Polícia Civil, que o monitorava. Ele estava foragido há 11 anos.

fotogaleria

Em dezembro de 2013, Samuel e outros dois criminosos invadiram uma pizzaria e renderam clientes e funcionários para roubar dinheiro e objetos do local. Um dos fregueses era um policial militar à paisana, que sacou uma arma para se defender. Foi quando os bandidos efetuaram disparos, mas erraram os tiros. Depois, eles fugiram em um veículo.

No total, o detido possui 13 anotações criminais, sendo cinco delas por lesão corporal e ameaça contra suas ex-companheiras e uma por estelionato contra uma ex-namorada.

A ação foi conduzida por agentes da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi).