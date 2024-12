MPF apura tentativa de homicídio no caso de jovem Juliana Leite Rangel, de 26 anos - Reprodução/Redes sociais

Publicado 29/12/2024 14:44 | Atualizado 29/12/2024 15:19

Rio - Juliana Leite Rangel, de 26 anos, baleada na cabeça por agentes da Polícia Rodoviária Federal na véspera de Natal, na Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense , apresenta uma melhora no estado clínico. De acordo com o boletim médico divulgado neste domingo (29), a paciente está agora em estado grave, com evolução positiva nas últimas 24 horas e estável.