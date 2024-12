Limousine foi apreendida pela PRF na Rodovia Washington Luiz, a BR-040, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 29/12/2024 17:11

Rio - Uma limousine rosa com adesivo de cílios, usada para comemorações, foi apreendida, na tarde deste sábado (28), após policiais rodoviários federais encontrarem o veículo trafegando com duas pessoas com os braços para fora do teto solar, na Rodovia Washington Luiz, a BR-040, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

De acordo com a PRF, agentes da 1ª Delegacia (Duque de Caxias) faziam um patrulhamento na pista sentido Petrópolis quando perceberam a situação envolvendo o carro. A equipe deu ordem de parada ao veículo, que foi prontamente obedecida pelo motorista.



A limousine havia sido contratada para a comemoração de aniversário de um jovem de 15 anos. Outros nove adolescentes também estavam no carro.

Após consulta aos sistemas, a equipe verificou que o carro estava com o licenciamento vencido desde 2021 e restrição administrativa com prazo vencido. Por isso, o veículo foi apreendido e removido para o pátio. Os adolescentes permaneceram na Unidade Operacional da PRF aguardando a chegada de seus responsáveis.



No final, os jovens participaram de uma ação educativa com os policiais sobre segurança viária.