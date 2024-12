Traficantes estariam escondidos no Complexo da Maré - Divulgação

Publicado 29/12/2024 13:26 | Atualizado 29/12/2024 14:34

Rio - O Disque Denúncia, em parceria com o setor de procurados do Espírito Santo, divulgou neste domingo (29) um cartaz para obter informações que levem à localização e prisão dos traficantes Cássio Lorencini, o Cassinho, de 35 anos, e de Rafael Barcellos, o Mariposa, de 41. Os dois são foragidos por homicídio e estariam se escondendo no Complexo da Maré, em Bonsucesso, Zona Norte, sob a proteção dos chefes do Terceiro Comando Puro (TCP).



Cassinho e Mariposa são suspeitos de envolvimento na morte do antigo chefe do tráfico de Guaranys, em Vila Velha. Fernando de Oliveira Reis, o Cabeção, foi morto em fevereiro de 2020 após desentendimentos entre os criminosos sobre a venda de drogas na região.



Contra Cássio, constam dois mandados de prisão por homicídio, e Rafael tem um mandado de prisão expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha por homicídio qualificado.



O Disque Denúncia do Rio e do Espírito Santo pedem que, quem tiver informações sobre a localização dos bandidos, denuncie pelos seguintes canais:



- Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

- WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ



O anonimato é garantido.