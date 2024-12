Montagem do palco de Réveillon em Copacabana - Pedro Teixeira / Agência O Dia

Montagem do palco de Réveillon em CopacabanaPedro Teixeira / Agência O Dia

Publicado 29/12/2024 15:02 | Atualizado 29/12/2024 16:35

Rio – O Réveillon 2025 no Rio deve contar com a presença de cerca de 5 milhões de pessoas em eventos espalhados por toda a cidade. Apenas em Copacabana, na Zona Sul, a expectativa é uma multidão de 2,5 milhões. Os números são do estudo 'Réveillon em Dados', da prefeitura.

A pesquisa também indica que as festas para a virada de ano podem movimentar R$ 3,2 bilhões no município, com uma estimativa de cerca de 50 mil empregos gerados direta ou indiretamente.

Secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico em exercício, Thiago Dias comentou a importância da data. "O Réveillon é fundamental para esquentar a economia da cidade, que entra em 2025 com bares, restaurantes e hotéis lotados de turistas nacionais e estrangeiros", afirmou.

No palco principal das celebrações, na Praia de Copacabana, as atrações incluem Caetano Veloso & Maria Bethânia, Ivete Sangalo e Anitta. Neste ano, a novidade é a estreia dos Palcos Parque Oeste (Inhoaíba) e Parque Realengo, além da volta do Parque Leme.

Esquema de segurança em Copacabana

A Prefeitura do Rio detalhou, em entrevista coletiva na última quinta-feira (26) , como será o esquema de segurança no Réveillon 2025 em Copacabana. A operação especial terá a integração de 11 órgãos municipais que vão atuar monitorando a ordem pública, o transporte, a fiscalização do trânsito, a limpeza e o atendimento de emergência.

Serão 78 torres de monitoramento nos quais policiais militares ficarão num patamar mais elevado para verem o movimento na praia. Na véspera do Ano Novo, os pontos de revista começam às 8h.