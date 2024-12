O prefeito afirmou que não haverá tolerância com quem não seguir as regras - Armando Paiva / Agência O DIA

Publicado 26/12/2024 12:51 | Atualizado 26/12/2024 13:51

Rio - Em entrevista coletiva no Centro de Operações do Rio de Janeiro (COR), na Cidade Nova, nesta quinta-feira (26), a Prefeitura do Rio explicou como será o esquema para o Réveillon 2025. A operação especial terá a integração de 11 órgãos municipais que vão atuar para garantir o bem-estar dos cariocas e visitantes, monitorando a ordem pública, o transporte, a fiscalização do trânsito, a limpeza e o atendimento de emergência.

Como sempre a segurança é um dos quesitos que mais preocupam os órgãos competentes. O prefeito Eduardo Paes afirma que o esquema realizado pela Polícia Militar nos últimos dois anos é louvável. "Sempre reclamo, mas também venho aqui elogiar o sistema do segurança do Governo do Estado do Rio de Janeiro trazendo tranquilidade para os cariocas. A Praia de Copacabana não é lugar de bandido". afirma. Serão 78 torres de monitoramento nos quais os policiais militares ficarão num patamar mais elevado para ver o movimento na praia. Na véspera do Ano Novo, os pontos de revista no lugar mais famoso do mundo começam às 8h.

Para que virada ocorra da melhor forma possível estão proibidas a comercialização de garrafas de vidro por ambulantes; cercamento de área público por barraqueiros; utilização de área maior do que a já concedida por quiosques; estacionamentos nas ruas proibidas pela CET-Rio; carga e descarga de mercadorias após o horário determinado. A Polícia Militar também proibirá, nos bloqueios, a entrada com garrafa de vidro. A Marinha deve inspecionar entre 200 e 300 embarcações. Seis navios de cruzeiros foram autorizados a acompanhar os fogos.

Fogos, luzes e sonoplastia

Serão 10 balsas espalhadas pelo bairro com 12 minutos de fogos e três na Praia do Flamengo. Uma das novidades é a revista de pessoas a partir das 8h do dia 31 de dezembro. A previsão é de que mais de dois milhões de pessoas passem por Copacabana no Ano Novo. A novidade é um show de luzes e sonoplastia para acompanhar os fogos. Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ivete, Anitta e Xande Avião são as atrações em Copacabana. Anitta se apresenta após o fim dos fogos e neste ano haverá um palco para cantores de música gospel.

Haverá quatro postos de saúde em Copacabana, 30 ambulâncias avançadas, 48 leitos, sendo 8 de suporte avançado e 50 poltronas de hidratação. Além disso, a Secretaria de Políticas da Mulher estará na Escola Cícero Penna, no posto 3, para dar suporte em casos de violência contra a mulher. A Comburb terá garis em todos os pontos da festa, com 5 mil garis e mais de 400 veículos e equipamentos, além de 5 mil conteineres e caixas metálicas ao longo da cidade.

Palcos para todos os gostos

Desta vez, serão três palcos em Copacabana: o palco Leme está de volta (com programação para o público gospel), além do Palco Rio (o principal, que será majoritariamente em LED) e o palco Samba (no formato de um pandeiro). Por toda cidade, haverá mais 10 palcos com muita música e confraternização, com destaque para a estreia da festa nos recém-inaugurados Parque Oeste (Inhoaíba) e Parque Realengo Susana Naspolini.



Este ano, o show pirotécnico acontecerá em três pontos: Copacabana, com dez balsas, onde terá duração de 12 minutos; Flamengo com três balsas; e Penha, com a queima de fogos na Igreja da Penha. Mas antes mesmo dos fogos, quando a trilha sonora da virada começar a tocar, um show de luzes inédito iluminará Copacabana. Em cada uma das 20 torres de som posicionadas na Orla, haverá um balé de lasers abrindo a contagem regressiva para 2025 e o show de fogos.



Veja como fica o trânsito



A CET-Rio preparou um esquema especial de trânsito para a virada do ano. Na Zona Sul, o bloqueio completo do trânsito na Avenida Atlântica será antecipado. Além do habitual fechamento da pista da praia a partir das 7h, em 31 de dezembro, as faixas junto aos prédios serão bloqueadas ao tráfego a partir das 8h. Em anos anteriores, esse fechamento só ocorria na parte da tarde.



Entre as medidas que serão tomadas, haverá proibição de estacionamento começando a valer a partir das 18h de 30 de dezembro em diversas vias de Copacabana, Leme, Ipanema e Botafogo, já para liberar a circulação nestes locais. A partir das primeiras horas do dia 31, os ônibus de fretamento serão proibidos de acessar Copacabana e Leme. Também no dia 31, o Aterro do Flamengo será fechado no mesmo esquema da tradicional área de lazer, entre o Trevo dos Estudantes e o Monumento a Estácio de Sá, a partir das 18h.

A partir das 22h, haverá bloqueio total de acesso à Copacabana, incluindo ônibus e táxis. Ao todo serão 300 agentes na operação de trânsito, sendo 220 pessoas em Copacabana, entre operadores e apoiadores de tráfego. Eles terão apoio de 59 motocicletas e 26 viaturas operacionais, tudo para manter a fluidez do trânsito, coibir o estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e efetuar os bloqueios necessários.



Monitoramento em todos os bairros



O Centro de Operações Rio (COR) fará o monitoramento do Réveillon em todos os pontos da cidade. Somente em Copacabana, serão mais de 240 câmeras para acompanhar a chegada e a saída do público, além dos principais bloqueios de trânsito. Dois drones serão utilizados para fazer o monitoramento da movimentação nos três palcos e nos acessos ao bairro de Copacabana.



Mais de 100 operadores de diversas secretarias e de órgãos operacionais da Prefeitura do Rio estarão de plantão na sede do COR, na Cidade Nova, acompanhando uma visão geral das festas que estarão sendo realizadas pela cidade.



Operação especial de ônibus terá dois terminais especiais



A Secretaria Municipal de Transportes e a Mobi Rio montaram um esquema especial para a operação dos ônibus convencionais e BRTs para atender à população na virada do ano. Um contingente de 865 agentes atuará no monitoramento de todo o sistema.



Na Zona Sul, a partir das 19h30 e até as 22h, só poderão circular por Copacabana ônibus e táxis. Linhas de ônibus e táxis que passam pela Enseada de Botafogo só poderão usar a via até as 22h. Após esse horário, somente as linhas que funcionarão no Terminal Enseada de Botafogo terão acesso à Avenida das Nações Unidas.



Haverá dois terminais de ônibus para embarque, a partir das 22h. Um na Enseada de Botafogo (Avenida das Nações Unidas), próximo ao Botafogo Praia Shopping, para quem vai para o Centro, Terminal Gentileza/Rodoviária, Penha e Ilha do Governador. As regiões da Grande Tijuca e Grande Méier serão atendidas pelo ponto da Praia de Botafogo, como acontece nos dias úteis.



O segundo terminal especial ficará em Ipanema, na Rua Prudente de Morais, com embarque na Praça General Osório para quem vai para Alvorada, Recreio e Vargens. Já em frente ao número 302 da Rua Prudente de Moraes, haverá ônibus para quem vai para a Rocinha e Rio das Pedras. Todos os 65 serviços noturnos terão a operação mantida, com reforço na frota, para atender aos passageiros.



Este será o primeiro ano com o Terminal Gentileza operando na noite de Réveillon. Todas as linhas alimentadoras do Terminal Gentileza terão a operação mantida, com reforço na frota planejado para o período entre 21h de 31 de dezembro e 6h de 1º de janeiro.



Em 31 de dezembro, a operação dos BRTs contará com o reforço de 123 carros adicionais em linhas estratégicas, além da frota que já opera normalmente. O horário especial de operação inicia às 18h do último dia de 2024 e segue até as 6h de 1º de janeiro, atendendo ao deslocamento das pessoas que irão para diversos pontos de comemoração na cidade.



Metrô terá bilhete digital



O metrô terá, pela primeira vez, bilhetes digitais, com tecnologia QR Code. A venda está sendo feita por aplicativo ou pelo site https://www.metrorio.com.br/reveillon e será encerrada às 18h do dia 31 de dezembro ou antes, caso os bilhetes se esgotem. A orientação é pela compra antecipada. Somente passageiros que tiverem o bilhete especial poderão embarcar a partir das 19h de 31 de dezembro.



O bilhete digital custa R$ 7,50 e é válido apenas na noite de Réveillon. Os passageiros poderão escolher cinco faixas de horário de embarque: 19h às 20h; 20h às 21h; 21h às 22h; 22h às 23h; e 23h à meia-noite. Já na volta, o embarque acontece sem horário fixo, com o bilhete digital sendo válido da meia-noite às 5h do dia 1º de janeiro.

Na ida ao evento, os bilhetes especiais serão aceitos em todas as estações. A partir de meia-noite, eles só serão aceitos nas estações abertas para embarque. São elas: Cardeal Arcoverde/Copacabana, Siqueira Campos/Copacabana, Cantagalo/Copacabana, General Osório/Ipanema e Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.



No dia 31 de dezembro, a partir das 19h, não serão aceitos os cartões unitários, pré-pago, Giro, Riocard Mais (Bilhete Único e Vale-Transporte) nem pagamento por aproximação (NFC). Esses cartões voltam a valer a partir das 7h de 1º de janeiro, juntamente com a reabertura para embarques no sistema metroviário.



Pessoas com deficiência, menores de seis anos acompanhados de um adulto com cartão válido de gratuidade ou bilhete digital, e maiores de 65 anos devem apresentar um documento oficial comprobatório nas catracas para embarque nas estações.



Para mais informações sobre a venda dos bilhetes especiais, gratuidades, e os horários de funcionamento do metrô durante o réveillon, acesse o site https://www.metrorio.com.br/reveillon ou procure o SAC do MetrôRio (0800 595 1111).



SuperVia terá trens extras na madrugada de 1º de janeiro. Estações próximas aos parques municipais ficarão abertas para embarque de passageiros



A SuperVia oferecerá viagens extras durante a madrugada de 1º de janeiro, com destino a Japeri, Santa Cruz e Saracuruna. No total, serão cinco viagens extras no ramal Saracuruna e cinco nos ramais Japeri e Santa Cruz. Todos os trens farão serviço parador e as viagens dos ramais Japeri e Santa Cruz atenderão também às estações do ramal Deodoro.



Os passageiros poderão realizar embarques na Central do Brasil, além de Madureira, Realengo e Inhoaíba, locais onde haverá festas nos parques municipais que estão próximos dessas estações. A estação Central do Brasil estará aberta para embarque a partir de 0h20. Já Madureira abrirá às 1h30, Realengo às 1h40 e Inhoaíba às 1h20. Durante a madrugada, as demais estações estarão abertas apenas para desembarque de passageiros.



No dia 31 de dezembro, os trens vão circular com horários fixos. Para evitar filas, a concessionária sugere que os clientes adquiram as passagens de ida e volta antecipadamente. A SuperVia orienta ainda que os passageiros programem suas viagens consultando a ferramenta Planeje Sua Viagem no aplicativo da concessionária ou, em caso de dúvidas, entrem em contato com a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.



Linha 1 do VLT vai circular 24h no Réveillon



O VLT Carioca vai ampliar o seu funcionamento na noite da virada, atuando 24 horas para atender a população. O intuito é facilitar a conexão com outros modais e o deslocamento de quem busca acessar os diferentes palcos com atrações espalhados pela cidade. A linha 1, que faz o trajeto Santos Dumont x Terminal Gentileza (e passa por estações do metrô como Cinelândia, Carioca, Candelária e Central, além da Rodoviária, entre outros pontos possíveis para conexão entre trilhos ou com os ônibus) vai funcionar 24 horas do dia 31 de dezembro à 1º de janeiro. Das 23h do dia 31/ até as 5h do dia 1º, os intervalos praticados pela concessionária serão de 20 minutos entre as composições.



Seop e Guarda Municipal atuam juntos



A Secretaria de Ordem Pública (Seop) e a Guarda Municipal (GM-Rio) atuarão com 1.720 agentes em toda a cidade na virada do ano. Somente em Copacabana, serão empregados 1.200 pessoas em ações de ordenamento urbano, fiscalização do trânsito e do comércio ambulante, além de promover a segurança dos cariocas e turistas que assistirão a queima de fogos. O efetivo atuará em turnos, a partir das 6h do dia 31 de dezembro até o dia 1º de janeiro. Um Centro de Comando e Controle Móvel ficará estacionado na Avenida Atlântica, esquina com a Rua República do Peru, com acesso ao Mapa Operacional da GM-Rio que monitora em tempo real a localização de cada agente, dando mais agilidade no flagrante e coerção de delitos.



Em Copacabana, serão 471 guardas municipais empregados exclusivamente no monitoramento e fiscalização do trânsito, com o apoio de 90 viaturas, entre carros e motos, e nove reboques. As equipes do Grupamento Especial de Trânsito farão a implantação e o monitoramento dos pontos de bloqueio de acordo com o planejamento feito pela CET-Rio. Os guardas municipais também ficarão responsáveis pela implantação dos bloqueios na área de lazer, fiscalização da proibição de estacionamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e a fiscalização e o monitoramento das estações do metrô. Os agentes vão monitorar também pontos estratégicos para fiscalizar o estacionamento de ônibus fretados. Para realizar as ações de trânsito, as equipes terão o suporte de rádios transmissores e smartphones para o contato direto com o COR, permitindo a comunicação imediata em situações de emergência ou mudanças de sinalização para priorizar a fluidez.

As equipes também atuarão com foco na fiscalização de ambulantes, especialmente para coibir a venda de garrafas de vidro, quiosques e barracas de praia. Também serão fiscalizados os táxis, veículos de aplicativos e transporte complementar.



Assistência Social atenderá pessoas em situação de vulnerabilidade



A Secretária Municipal de Assistência Social estará presente nos 13 palcos do Réveillon do Rio com um efetivo de 51 agentes, realizando abordagem social no território, oferecendo serviços e busca ativa de crianças e adolescentes perdidas nas áreas dos shows. O objetivo é prevenir e proteger as crianças e adolescentes das situações de violações de direitos, identificar as crianças com dados dos responsáveis e ofertar serviços de acolhimento temporário às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Além disso, todos os conselhos tutelares terão equipes de plantão.



Estrutura com quatro postos médicos



Para dar suporte ao público no réveillon em Copacabana, a Secretaria Municipal de Saúde contará com uma estrutura com quatro postos médicos equipados e preparados para o atendimento a casos de urgência e emergência e eventuais incidentes com múltiplas vítimas. As unidades funcionarão a partir das 17h30 do dia 31 de dezembro de 2024 até as 5h do dia 1º de janeiro de 2025. A SMS empregará 315 pessoas na ação, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e funcionários de apoio.

Os postos estarão localizados na Avenida Atlântica, na altura da Avenida Princesa Isabel, da Praça do Lido, da Rua República do Peru e da Rua Siqueira Campos. Cada um terá cerca de 200 metros quadrados e será equipado com leitos clínicos e de suporte avançado (com respirador e monitor) e poltronas de hidratação, além de equipamentos, instrumentos e medicamentos para o atendimento de emergência. Ao todo serão 48 leitos, sendo oito de suporte avançado, e 50 poltronas de hidratação.



A equipe assistencial contará com 36 médicos, 27 enfermeiros, 36 técnicos de enfermagem, além de funcionários operacionais/administrativos, e mais 50 duplas de maqueiros para auxiliar as pessoas que precisarem se deslocar da pista/areia aos postos médicos. Para os casos mais graves, que necessitem de remoção para UPAs ou hospitais, haverá 30 ambulâncias com suporte de UTI móvel com equipes próprias (médicos, enfermeiros e motoristas). As UPAs e hospitais receberam reforços nos plantões para atender à demanda do Réveillon.



Vigilância Sanitária inspeciona serviços



O Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio) pôs em prática uma nova edição do projeto Orla Legal, que inclui sessões de esclarecimento sobre boas práticas sanitárias, coleta de amostras e inspeções em mais de 150 estabelecimentos localizados ao longo das praias do Leme, Copacabana e Barra da Tijuca. Após o Réveillon, as ações serão estendidas a outras praias do Rio. No dia da virada, equipes do IVISA-Rio estarão presentes inspecionando alguns serviços, inclusive os postos médicos e ambulâncias.



Pais devem ficar em alerta



A SMS reforça o alerta para que pais ou responsáveis fiquem atentos às crianças, que devem ter pulseira de identificação, além de cópias de identidade e número de telefone de contato para o caso de se perderem. Outras recomendações importantes para quem for ao evento são moderar no uso de bebidas alcoólicas e tomar cuidado com as condições de preparo e preservação dos alimentos a serem ingeridos; manter a hidratação; não deixar de tomar os medicamentos de uso contínuo; não andar descalço.



Bairro limpo durante e após a festa



A Comlurb contará com 5.000 garis em todos os pontos de festejo, que vão trabalhar com o apoio de 400 veículos e equipamentos. Só em Copacabana, serão 2.000 garis, 160 veículos e 70 equipamentos. A Comlurb vai disponibilizar 5.000 contêineres e caixas metálicas extras em toda a orla, além dos 2.500 já existentes, para garantir o descarte correto dos resíduos.



Em Copacabana, a operação especial terá início em 31 de dezembro com a pré-limpeza da Avenida Atlântica. Garis atuarão na limpeza dos quatro postos médicos instalados para a festa. O objetivo é ter tudo limpo até as 10h do primeiro dia de 2025. Haverá operação especial nas praias da cidade, na Ilha de Paquetá, e no Piscinão de Ramos, além do Parque Madureira e Praça Santa Emiliana, na Penha. As novas áreas de lazer entregues à população do Rio este ano - Parque Oeste(Inhoaíba) e Parque Realengo - também fazem parte da operação.



As coletas domiciliar e seletiva para a véspera do Ano Novo em toda a cidade serão excepcionalmente antecipadas. Com a mudança, a coleta domiciliar noturna nas ruas da Zona Sul (excluindo Copacabana), Centro, Zona Portuária, Zona Norte e na Zona Oeste, será antecipada para às 15h em 31 de dezembro. Em Copacabana, a coleta domiciliar noturna será transferida para 1º de janeiro, a partir das 7h da manhã. Já a coleta domiciliar noturna no bairro do dia 1º de janeiro será normal. Toda a coleta seletiva noturna de 31 de dezembro será antecipada para 15h.



Posto de acolhimento para mulheres em situação de violência



A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher (SPM-Rio) informa que estará presente no Réveillon de Copacabana com um posto de acolhimento voltado a mulheres que venham a sofrer qualquer tipo de violência durante a festividade. O espaço funcionará em um container, em frente à Escola Municipal Doutor Cícero Penna, na Avenida Atlântica, 1976, das 16h do dia 31 de dezembro às 4h do dia 1º de janeiro, oferecendo assistência para as possíveis ocorrências.



Além do posto, haverá uma campanha de conscientização sobre violência contra a mulher, com a adesivação de banheiros químicos. O adesivo contém um QRCode que conduz ao site do "Rio + Seguro para Mulheres", um canal informativo sobre as diversas formas de violência de gênero. No site, as mulheres poderão saber a localização exata da equipe de acolhimento, além de acessar informações de como e onde pedir ajuda em casos de violência. O site tem tradução em Inglês, Francês e Espanhol, e foi realizado em parceria com a Organização Internacional das Migrações (OIM) da ONU.



Confira a programação da Virada



Palco Rio – Copacabana

(em frente ao Hotel Copacabana Palace)

20h - Caetano e Bethânia

22h - Ivete Sangalo

00h12 - Anitta

2h10 - Xande Avião

3h40 – Viradouro

DJs



Palco Samba – Copacabana

(altura da Rua República do Peru)

20h - Dudu Nobre

22h - Pretinho da Serrinha e convidados

00h14– Marcelo D2 e um punhado de bamba

2h15 – Dilsinho

3h40 – Imperatriz

DJs

Mestres de Cerimônia David Brazil e Milton Cunha



Palco Leme – Copacabana

(Praia do Leme)

19h – Midian

19h50 - Pastor Claudio Duarte

20h30 – Mattos Nascimento

21h40 – Fernanda Brum

23h - Thalles Roberto



Palco Flamengo

Praia do Flamengo (Posto 2) em frente à Rua Dois de Dezembro

20h - DJ

20h30 - Sylvinho Blau Blau

21h50 - Feyjão

22h50 – DJ

00h20 - Marvvila

2h - Grande Rio



Palco Parque Oeste / Inhoaíba

Avenida Cesário de Melo, 6.851

20h - DJ

21h - Amanda Amado

22h30 - Os Mulekes

00h20 – Clareou

2h – Unidos de Padre Miguel



Palco Realengo

Rua Professor Carlos Wenceslau, 388

19h - DJ

19h30 - Arlindinho

21h - Família Diniz

22h30 - Terreiro de Crioulo

00h20 – Pique Novo

2h – Mocidade



Palco Paquetá

Praia da Moreninha s/nº

20h - DJ

20h40 - Roda de Santa Rita

22h10 - Baia

00h20 – Guga Nandes

2h – Unidos da Tijuca



Palco Ilha do Governador

Praia da Bica, em frente ao número 169

20h - DJ

21h - Velha Guarda Musical de Vila Isabel

22h30 - Mr. Dan

00h20 – Gustavo Lins

1h50 – Beija-Flor

2h40 – União da Ilha do Governador



Palco Penha

Rua Santo Engracia, s/nº, Praça Iapi

19h - DJ

19h30 - Grupo Existência

21h - Michel Sullivan

22h30 - Tiee

00h20 – ImaginaSamba

2h – Salgueiro



Palco Praia de Ramos

Praça Roquete Pinto, 2

19h - 19h30 - DJ

20h - Siri de Ramos

21h15 - 22h15 - Biel do Furduncinho

22h15 - 23h15 - Bob Rum e Cidinho e Doca

23h15 - 23h50 - Caio Lucas

00h20 - Lexa

2h - Vila Isabel



Palco Parque de Madureira

Avenida Edson Passos, s/nº

19h30 - DJ

20h30 - Caju pra Baixo

22h - DJ Michell

22h30 - Velha Guarda da Portela

00h20 - Lukinhas

1h50 – Império Serrano

2h20 – Portela



Palco Guaratiba

Estrada da Matriz, 219

19h - DJ

19h30 - Charles André

21h - Jorginho Faria

22h30 - Swing e Simpatia

00h20 – Batucada Dú Nosso Bloco

2h – Paraíso do Tuiuti



Palco Sepetiba

Praia de Sepetiba, 1.886

20h - Dani Flomin

21h - Leandro Sapucahy

22h30 - Suel

00h20 - Diney

2h – Mangueira