Ação acontecerá no dia 30 de dezembro na Rodoviária do RioArquivo / Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 26/12/2024 22:18

Rio - A Fundação para a Infância e a Adolescência (FIA-RJ) promoverá, na próxima segunda-feira (30), uma ação do Programa SOS Crianças Desaparecidas, na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, na Zona Portuária. A iniciativa tem como objetivo prevenir desaparecimentos de crianças e adolescentes durante o fim de ano.

O projeto será realizado das 9h às 15h na rodoviária. Luiz Henrique Oliveira, gerente do programa, destacou que a ação é uma oportunidade para intensificar a conscientização sobre os cuidados necessários sobre as crianças e adolescentes, principalmente em períodos de grande movimentação, como o Natal e o Réveillon.

"A parceria com a Rodoviária do Rio reforça nosso compromisso em alcançar um maior número de pessoas, esclarecendo sobre os riscos e as formas de prevenção, e oferecendo o apoio necessário às famílias", disse.



Além disso, a ação busca engajar os cidadãos para que adotem práticas de prevenção, como a identificação correta das crianças e o acompanhamento atento em locais de grande circulação. Durante o evento, uma equipe especializada da FIA-RJ, composta por assistentes sociais, psicólogos e outros profissionais, estará disponível para prestar orientações aos responsáveis, esclarecer dúvidas e garantir o bem-estar e a segurança das crianças e adolescentes.

A iniciativa também reforça a importância do papel da comunidade na proteção dos menores e no enfrentamento do desaparecimento, proporcionando um ambiente mais seguro para todos.



"A FIA-RJ sempre foi uma grande parceira nossa. Considerando o intenso fluxo de pessoas que a Rodoviária registra todos os anos, iniciativas de conscientização como essa são extremamente importantes, especialmente neste período festivo. Até o dia 2 de janeiro, esperamos movimentar cerca de 700 mil passageiros, entre embarques e desembarques, com um total de 23 mil ônibus. Será um período de grande movimentação”, destacou Beatriz Lima, porta-voz da Rodoviária do Rio.



Ações de conscientização nos transportes públicos



Em parceria com a Rio Ônibus e a OnBus, a FIA-RJ lançou recentemente uma campanha de conscientização e prevenção sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes. Iniciada nesta segunda-feira (23), a ação vai até o dia 3 de janeiro de 2025, visando impactar mais de 3 milhões de passageiros, por meio da exibição de vídeos informativos nas TVs internas dos ônibus e nos terminais rodoviários da capital fluminense.



Programa SOS Crianças Desaparecidas



A FIA-RJ atua em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e oferece, por meio do Programa SOS Crianças Desaparecidas, suporte às famílias na criação e divulgação de vídeos e cartazes das crianças desaparecidas.

O programa também promove ampla disseminação das informações através de uma rede de parceiros, incluindo veículos de mídia e redes sociais, além de oferecer acolhimento e acompanhamento especializado. Após a localização, o apoio continua com orientações e encaminhamentos necessários para outras políticas públicas, garantindo o cuidado integral às famílias.



Com 28 anos de atuação, o Programa SOS Crianças Desaparecidas possui um importante histórico: de 4.600 casos registrados, 3.965 resultaram em localizações bem-sucedidas, alcançando uma taxa de sucesso superior a 86%. Em 2024, foram contabilizados 223 novos casos, dos quais 189 já foram resolvidos, permanecendo 34 casos em aberto.



A Lei n° 11.259/2005 (Lei da Busca Imediata) diz que a investigação do desaparecimento de crianças e adolescentes será realizada imediatamente após a notificação dos órgãos competentes. Caso uma criança desapareça, a orientação é não esperar para ir até a delegacia mais próxima da residência e registrar um boletim de ocorrência. Não é necessário esperar 24 horas.



Serviço



- Programa SOS Crianças Desaparecidas



Contatos: (21) 2286-8337 | (21) 99400-7704 | (21) 98596-5296