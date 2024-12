O acidente aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (26) - Divulgação

Publicado 26/12/2024 17:50 | Atualizado 26/12/2024 18:03

Rio - Um acidente envolvendo dois carros na Rodovia Rio-Santos deixou cinco pessoas feridas, sendo uma delas em estado grave, na tarde desta quinta-feira (26), na altura do km 442, nas proximidades do Sítio Bom, em Mangaratiba, Costa Verde.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel de Angra dos Reis foi acionado para atender à ocorrência por volta das 14h. A rodovia ficou parcialmente interditada enquanto os socorristas atendiam e removiam as vítimas.



Segundo informações da concessionária CCR RioSP, responsável pela administração da rodovia, o trânsito na pista sentido São Paulo foi liberado após a conclusão dos trabalhos de remoção dos veículos. No entanto, a via ainda apresenta alguns pontos de retenção, e motoristas que trafegam pela região devem seguir com atenção.



Não foram divulgadas informações sobre a identidade das vítimas, nem para que hospital que elas foram encaminhadas. O estado de saúde das outras quatro pessoas envolvidas no acidente, que tiveram apenas ferimentos leves, também não foi informado.

A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente.