O homem foi atingido na panturrilha - Divulgação

O homem foi atingido na panturrilhaDivulgação

Publicado 26/12/2024 16:45 | Atualizado 26/12/2024 16:48

Rio - Um homem foi baleado na panturrilha enquanto participava de um "rolezinho" de motos na madrugada desta quarta-feira (25), em Bacaxá, distrito de Saquarema, na Região dos Lagos. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um grupo de motociclistas com escapamento irregular, gerando barulhos intensos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima.



De acordo com moradores, o evento é recorrente na região. Dessa vez, um grupo de motociclistas começou o "rolezinho" por volta das 2h.



Por meio de nota, a Polícia Militar informou que agentes do 25º BPM (Cabo Frio) foram acionados por denúncia na Rua Professor Souza, em Bacaxá, quando um dos integrantes do grupo atirou contra os policiais. Houve confronto.

Posteriormente, os policiais foram informados de que um homem foi socorrido por conhecidos e encaminhado ao Hospital Porphirio Nunes. A ocorrência foi encaminhada para a 124ª DP (Saquarema).