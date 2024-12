O acidente aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira(26) - Divulgação

Publicado 26/12/2024 19:22 | Atualizado 26/12/2024 20:03

Rio - Um ônibus bateu em um poste no fim da tarde desta quinta-feira (26) na Avenida das Américas, próximo ao Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ainda não há informações sobre feridos no local.



Nas imagens que circulam na internet, é possível ver o veículo já em cima do equipamento. Segundo o Centro de Operações Rio (COR), houve retenções no local, com reflexos na Avenida Ayrton Senna, sentido Orla.



De acordo com a RioLuz, o poste está sendo removido pelas equipes operacionais e não apresenta risco à população.

A reportagem tentou contato com a RioÔnibus e a Guarda Municipal, mas não foi respondida até o fechamento da matéria. O espaço está aberto para manifestações.