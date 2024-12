Homem que agrediu motorista entrou sem pagar pela porta de trás do coletivo da linha 275 - Divulgação

Publicado 26/12/2024 16:05 | Atualizado 26/12/2024 18:13

Rio - Uma motorista de um ônibus da linha 275 (Méier x Candelária) foi agredida com um pedaço de cano, na noite de terça-feira (24), na véspera de Natal, enquanto trabalhava. Além da agressão, o passageiro, que entrou sem pagar no coletivo, também quebrou janelas do veículo.

fotogaleria

O ataque aconteceu às 22h no ponto final da linha, no Méier, na Zona Norte. Câmeras do ônibus flagraram o agressor entrando pela porta de trás do coletivo no momento em que três passageiros desciam. Logo depois, ele tirou um cano de uma mochila e bateu em janelas do veículo.

Posteriormente, o homem vai em direção à motorista e começa a agredi-la. O suspeito chega a pular a roleta para continuar o ataque. Depois das agressões, ele deixa o coletivo. Toda a ação durou cerca de um minuto.

Veja o vídeo:

Motorista de ônibus da linha 275 é agredida enquanto trabalhava na véspera de Natal



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/ZRA6PevZxC — Jornal O Dia (@jornalodia) December 26, 2024

Segundo a vítima, o agressor seria uma pessoa em situação de rua. A motorista contou que não abriu a porta do ônibus para o homem por se sentir insegura, já que estava sozinha no coletivo.

"Ele pulou a roleta e continuou me agredindo. Botei só meu braço na frente para não atingir meu rosto. Fiquei com o braço todo inchado e roxo. A cabeça (foi atingida e fiquei) com o sangue descendo pelo meu rosto e pelo corpo. Me senti totalmente desprotegida e fiquei abalada porque era uma terça-feira de Natal, queria chegar em casa para passar (a data) com a minha família e aconteceu isso", lamentou.

De acordo com a motorista, não havia ninguém na rua para socorrê-la. "Estou bem. Só consegui agradecer a Deus por estar viva. Eu acho que se ele tivesse uma faca, teria me matado. Espero que a Justiça seja feita, porque ele pode fazer com qualquer um o que fez comigo. Eu só estava trabalhando para levar o alimento para minha família", disse.

Paulo Valente, porta-voz do Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro (Rio Ônibus), reclamou sobre a situação de vulnerabilidade na segurança de passageiros e rodoviários.

"Todos os dias, a violência do Rio de Janeiro afeta diretamente a vida dos passageiros rodoviários. É lamentável que uma motorista seja agredida em plena véspera de Natal enquanto trabalhava. Somente em 2024, 230 rodoviários foram afastados por problemas psicológicos, segundo o sindicato dos rodoviários. Dados alarmantes que reforçam a vulnerabilidade a qual a população está submetida. O Rio Ônibus reitera mais uma vez o apelo para que as autoridades de segurança pública tomem alguma providência no sentido de garantir o direito de ir e vir das pessoas", disse.

O caso foi registrado na 23ª DP (Méier). Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encaminhada para exame de corpo de delito e os agentes realizam diligências para identificar o autor das agressões.