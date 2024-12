Wagner dos Santos Palmeira de Oliveira foi morto enquanto estava trabalhando - Rede Social

Publicado 26/12/2024 15:20 | Atualizado 26/12/2024 18:21

Rio - Luiz Felipe Braga Costa, apontado como um dos envolvidos no latrocínio (roubo seguido de morte) que vitimou Wagner dos Santos Palmeira de Oliveira na RJ-104 em outubro , foi preso nesta quarta-feira (25) por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Ele foi localizado durante uma ação de cumprimento de um mandado de prisão temporária. O crime ocorreu no trecho da via no bairro Tribobó, em São Gonçalo, Região Metropolitana.