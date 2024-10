A vítima trabalhava como consultor de qualidade em uma concessionária - Divulgação

Publicado 23/10/2024 17:40 | Atualizado 23/10/2024 18:00

Rio - O motorista Wagner dos Santos Palmeiras, de 34 anos, morto por bandidos durante um assalto na RJ-104, na altura do bairro Nova Grécia, em São Gonçalo, Região Metropolitana, foi sepultado na tarde desta quarta-feira (23) no cemitério Memorial Parque Nycteroy. Muito emocionados, familiares não quiseram falar com a imprensa.



Wagner trabalhava como consultor de qualidade em uma concessionária e estava fazendo um test drive quando foi abordado por bandidos que já chegaram atirando. A pessoa que o acompanhava no veículo conseguiu sair sem ferimentos. A vítima deixou sua esposa um filho de 16 anos e uma menina de apenas 1 ano.



Os criminosos fugiram com o carro roubado, que foi encontrado horas depois incendiado no bairro de Neves. Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e investiga o caso.

A perícia foi feita no local, e diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.