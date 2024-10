Havia cerca de 138 g da droga em piteiras para cigarro eletrônico - Divulgação

Publicado 23/10/2024 19:40 | Atualizado 23/10/2024 20:08

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta quarta-feira (23), maconha líquida em uma encomenda dentro de duas caixas no Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte. O material está avaliado em R$ 6.900.

Dentro da remessa havia 138g da droga em piteiras para cigarro eletrônico, que vinha dos Estados Unidos com destino a Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O trabalho é resultado da fiscalização por meio de equipamentos de raios-X.