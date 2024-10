Fotos: torcedores do Peñarol presos no Recreio chegam na Cidade da Polícia

Rio - Uma confusão generalizada envolvendo torcedores do Peñarol, do Uruguai, causou caos na orla do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, na tarde desta quarta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, cerca de 250 suspeitos foram presos por atos de vandalismo: houve saques e depredações de estabelecimentos comerciais e veículos, furtos de celulares e ônibus incendiados. Os detidos foram encaminhados à Cidade de Polícia em um total de seis ônibus.

