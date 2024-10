Motos foram incendiadas pelos criminosos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 23/10/2024 15:26 | Atualizado 23/10/2024 17:53

Rio - O dono de uma das três motos que foi incendiada por torcedores do Peñarol no início da tarde desta quarta-feira (23) , vai ganhar um veículo novo. A iniciativa partiu do influenciador Caik Marques, que possui mais de 500 mil seguidores no Instagram, e se solidarizou com a causa.

O caso aconteceu na na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste. Através da rede social, Caik filmou as motocicletas totalmente destruídas. O grupo teria esvaziado o tanque de gasolina e, logo em seguida, ateado fogo nos veículos.



"Cadê o dono dessa moto aqui? Essa 150 aqui era sua? Vamos ali então que eu vou pegar uma moto zero km para você agora! Vem comigo", disse o influenciador no vídeo.

Logo em seguida, o influenciador também decidiu presentear outro rapaz que também perdeu a moto no ataque. Segundo a vítima, ele só havia pago uma parcela do veículo.

A confusão começou horas antes do jogo válido pela semifinal da Copa Libertadores entre Peñarol e Botafogo. Além de incendiar os veículos, o grupo arremessou pedaços de madeira e pedras, assustando banhistas que estavam no local.

Momentos antes do início do tumulto, os agentes do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (BEPE) que estavam na região foram chamados para atender a um caso de furto de celular dentro de um estabelecimento comercial. Após buscas, o aparelho foi localizado com um torcedor e a ocorrência encaminhada à delegacia.

De acordo com a informação de policiais militares, os torcedores teriam assaltado pedestres e comerciantes. Além disso, quebraram mesas e cadeiras de quiosques e incendiaram motos e um ônibus. Bombas de efeito moral foram lançadas para tentar contornar o conflito que começou pouco antes de 12h (de Brasília). As autoridades enviaram efetivo para controlar a situação.

Segundo a corporação, mais de 250 torcedores foram conduzidos para a Cidade da Polícia, após uma série de atos de vandalismo. Diante da gravidade da situação, policiais militares do Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram acionados para conter o tumulto.

O prefeito Eduardo Paes disse, nas redes sociais, que alertou a Polícia Militar sobre a possibilidade de violência no local. "Alertamos algumas vezes a Polícia Militar que o local e o modelo trariam esses problemas", escreveu.