Secretário de Segurança Pública Victor dos SantosReprodução / TV Globo

Rio - O secretário de Segurança Pública Victor dos Santos admitiu que faltou planejamento policial para evitar os atos de vandalismos comandados por torcedores do Peñarol no Recreio , Zona Oeste, na tarde desta quarta-feira (23). Até o momento, mais de 250 pessoas foram presas, segundo a Polícia Militar.

"Faltou planejamento. Todo planejamento, qual a premissa? Vislumbrar o pior cenário. Qual é o pior cenário que eu posso ter dentro do que a gente enxerga? Eu vou dimensionar o número de policiais. Eu prefiro ter um número muito além e desmobilizar esse efetivo, do que ter um número muito aquém e precisar mobilizar", disse em entrevista ao RJTV, da Rede Globo.

De acordo com o secretário, o trânsito teria complicado a chegada dos policiais, o que agravou ainda mais a situação no local. Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos.

"A gente sabe que o trânsito da barra ao recreio, naquele momento, em dia de sol, é complicado. Então, estava dependendo dessa mobilidade urbana. E a segurança pública não pode ficar nisso. Se nós tivéssemos um planejamento melhor desenhado, a gente não dependeria desse reforço chegar", afirmou.

A confusão começou horas antes do jogo válido pela semifinal da Copa Libertadores entre Peñarol e Botafogo, que acontece a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, Zona Norte. Sobre a segurança no entorno e dentro do estádio, Victor dos Santos diz que há um outro planejamento.

"O jogo é um ambiente confinado. Existe um planejamento, o BEP tem um efetivo muito bem treinado. Eu acredito que não tenha esse tipo de problema que a gente teve aqui no Recreio. Ali, realmente, faltou planejamento. Ao contrário do jogo, que já existe uma metodologia. Acredito que não vá haver problema", declarou.

De acordo com a informação de policiais militares, os torcedores teriam assaltado pedestres e comerciantes. Além disso, quebraram mesas e cadeiras de quiosques e incendiaram motos e um ônibus. Bombas de efeito moral foram lançadas para tentar contornar o conflito que começou pouco antes de 12h. As autoridades enviaram efetivo para controlar a situação.

Segundo a corporação, mais de 250 torcedores foram conduzidos para a Cidade da Polícia, após uma série de atos de vandalismo. Diante da gravidade da situação, policiais militares do Rondas Especiais e Controle de Multidão (RECOM) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foram acionados para conter o tumulto.

"Agora, é o trabalho da Polícia Judiciária. Existe muitas imagens, identificar aqueles que tiveram a pior conduta. Por exemplo, teve criminoso fantasiado de torcedor que ateou fogo em moto, que depredou veículo, isso é muito grave. Sem contar a possibilidade de conseguir enquadrar todos os 200 numa organização criminosa. Mas isso é um trabalho feito pela Polícia Civil. A ideia é ser o mais rigoroso possível para que isso não aconteça. Temos históricos pelo mundo que não foram agradáveis. A gente não pode deixar que isso aconteça no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Eu quero o maior rigor possível na apuração desses fatos", finalizou Victor dos Santos.

O governador Cláudio Castro (PL) utilizou as redes sociais para lamentar a confusão generalizada. "O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos", escreveu. O policiamento foi intensificado na região, inclusive com equipes do Grupamento Aeromóvel (GAM).