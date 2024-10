Torcedores do Peñarol detidos no Recreio dos Bandeirantes - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 23/10/2024 14:43

Rio - O governador Cláudio Castro (PL) utilizou as redes sociais para lamentar a confusão generalizada envolvendo torcedores do Peñarol, do Uruguai, na tarde desta quarta-feira (23), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. No comunicado, Castro informou que mais de 200 suspeitos foram encaminhados à Cidade de Polícia e a orientação é de que eles sejam escoltados para fora do estado.

"O Rio não é lugar de baderna. Determinei que as polícias prendam, levem para a delegacia e escoltem para fora do Rio de Janeiro os torcedores do Peñarol, que causam uma confusão generalizada na Zona Oeste. Já estamos levando para a Cidade da Polícia mais de 200 detidos", escreveu.

Ainda nas redes sociais, o governador informou que a ocorrência está a cargo do 31º BPM (Recreio), Batalhão de Choque (BPChq), Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) e o Batalhão de Policiamento em Estádio (Bepe).

"Futebol é um esporte de festa e união. Não vamos permitir que esses marginais venham atrapalhar o dia a dia da população com ações de selvageria e vandalismo. Cenas como estas não podem se repetir", concluiu.

confusão começou horas antes do jogo válido pela semifinal da Copa Libertadores entre Peñarol e Botafogo. O grupo arremessou pedaços de madeira e pedras, assustando banhistas que estavam no local.

De acordo com a informação de policiais militares, eles teriam assaltado pedestres e comerciantes. Além disso, quebraram mesas e cadeiras de quiosques e incendiaram motos e um ônibus. Bombas de efeito moral foram lançadas para tentar contornar o conflito que começou pouco antes de 12h (de Brasília). As autoridades enviaram efetivo para controlar a situação.

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes disse nas redes sociais que "alertou que o local e o modelo iriam trazer esses problemas".