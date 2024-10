O evento será realizado no Polo Educacional Sesc, em Jacarepaguá - Divulgação

O evento será realizado no Polo Educacional Sesc, em JacarepaguáDivulgação

Publicado 23/10/2024 18:57 | Atualizado 23/10/2024 20:20

Rio - O Encontro Escola Sesc de Bibliotecas Escolares acontece no próximo dia 25 de outubro, no Polo Educacional Sesc, com o tema 'Diversidade e Inclusão'. O evento pretende reunir profissionais que atuam no universo das bibliotecas para mostrar a importância desses espaços como centros de cultura e educação acessíveis a todos.



O encontro debaterá práticas, políticas e tecnologias que podem ser adotadas para eliminar barreiras físicas, sensoriais e cognitivas, promovendo uma inclusão plena da sociedade. Além de palestras com especialistas, o evento contará ainda com oficinas de acessibilidade cultural e acessibilidade em bibliotecas.



Entre os participantes, haverá palestra de Maria Carvalhosa, jovem que ficou cega aos 13 anos após um erro médico e que nunca desistiu de sua paixão pela leitura. Ela idealizou o "Supersônica Livros", um site com acessibilidade total para deficientes visuais, com venda de audiolivros.



Também estarão presentes especialistas como Janicy Costa, integrante do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da UniRio.

O endereço é Avenida Ayrton Senna, 5677, Jacarepaguá, no Polo Educacional Sesc.

Programação

- 8h às 9h: Recepção e credenciamento

- 9h às 9h15: Abertura

- 9h15 às 10h30: Palestra com Renata Andrade sobre “O Papel Social do Bibliotecário”

- 10h30 às 11h45: Mesa sobre “Promovendo a Inclusão e Acessibilidade nas Bibliotecas”, com especialistas da UNIRIO, Benjamin Constant e MAR

- 11h45 às 12h45: Palestra com Maria Carvalhosa sobre acessibilidade literária para pessoas cegas

- 13h às 14h: Almoço

- 14h15 às 15h15: Mesa sobre “Acessibilidade Cultural e Educação”, com especialistas em arte e inclusão

- 15h15 às 16h15: Palestra com Carla Mauch sobre mediação de leitura acessível

- 16h30 às 18h: Oficinas sobre “Acessibilidade Cultural” e “Acessibilidade em Bibliotecas” com Isadora Ribeiro e Nara Campos.