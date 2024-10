O resultado será divulgado em novembro, nos canais oficiais do VLT - Divulgação

O resultado será divulgado em novembro, nos canais oficiais do VLT Divulgação

Publicado 23/10/2024 18:13 | Atualizado 23/10/2024 20:15





Para concorrer, as instituições precisam atuar na promoção do desenvolvimento cultural, artístico e social em territórios vizinhos ao traçado e às estações do VLT. Podem participar pessoas jurídicas sem fins lucrativos, sejam associações, fundações ou cooperativas habilitadas na Lei do ISS do município do Rio de Janeiro, que estejam regularmente constituídas e legalizadas há pelo menos um ano, a contar da data de sua inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ).



O resultado será divulgado em novembro, nos canais oficiais de comunicação do VLT Carioca (site e redes sociais). Os projetos previamente selecionados serão submetidos à inserção e validação da proposta no Portal de Doações e Patrocínios do Instituto CCR.



Os interessados devem encaminhar um resumo do projeto em formato PDF para o e-mail Rio - Projetos socioculturais que atuam no centro do Rio de Janeiro poderão receber apoio financeiro incentivado via Lei do Imposto sobre Serviços (ISS) no valor de R$ 230 mil. As inscrições podem ser feitas até às 23h59 do dia 25 de outubro, de forma gratuita.Para concorrer, as instituições precisam atuar na promoção do desenvolvimento cultural, artístico e social em territórios vizinhos ao traçado e às estações do VLT. Podem participar pessoas jurídicas sem fins lucrativos, sejam associações, fundações ou cooperativas habilitadas na Lei do ISS do município do Rio de Janeiro, que estejam regularmente constituídas e legalizadas há pelo menos um ano, a contar da data de sua inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ).O resultado será divulgado em novembro, nos canais oficiais de comunicação do VLT Carioca (site e redes sociais). Os projetos previamente selecionados serão submetidos à inserção e validação da proposta no Portal de Doações e Patrocínios do Instituto CCR.Os interessados devem encaminhar um resumo do projeto em formato PDF para o e-mail responsabilidadesocial.vlt@grupoccr.com.br

Documentos necessários



O conteúdo será submetido à análise do comitê avaliador da concessionária. Serão considerados: objetivos, impacto, metodologia, orçamento, público-alvo e se o projeto está aprovado na Lei Municipal de Incentivo à Cultura do Rio de Janeiro. Além disso, devem ser apresentados os seguintes documentos:

- Cópia do Estatuto/Contrato social atualizado

- Cópia da ata da última eleição da diretoria atual

- Certidão Negativa – Municipal

- Certidão Negativa – Estadual

- Certidão Negativa – Federal /INSS

- Certificado de Regularidade do FGTS

- Certidão Negativa – Débitos Trabalhistas

- Cópia do RG e CPF do representante legal

- Aprovação oficial do projeto (Diário Oficial do Município)

- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ com atualização recente há pelo menos 30 (trinta) dias

- Currículo dos responsáveis pelo Projeto ou Portfólio

- Cronograma do projeto

- Declaração assinada e no papel timbrado da empresa indicando os dados bancários do projeto (Razão Social, CNPJ, banco, agência e conta captação)

- Certificado de enquadramento

- Apresentação do projeto com contrapartidas delimitadas por cotas