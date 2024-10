Manhã de sol sem nuvens na Praia do Flamengo, na Zona Sul do Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/10/2024 16:18 | Atualizado 23/10/2024 16:53

Rio - Depois de dias de chuva e temperaturas mais amenas, os termômetros voltam a subir e podem chegar aos 39ºC nos próximos dias, com previsão de pancadas de chuvas isoladas. Nesta quarta-feira (23), os cariocas puderam aproveitar a manhã de calor na Praia do Flamengo, na Zona Sul.



Na quinta-feira (24), em função de áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera e do calor, a previsão é de pancadas de chuva moderada, isoladas, nos períodos da tarde e da noite, podendo vir acompanhadas de raios. Os ventos estarão moderados. A máxima prevista é de 37ºC e a mínima, de 19ºC.



Com a aproximação e chegada de uma frente fria pelo oceano, haverá instabilidades no continente na próxima sexta-feira (25). Há previsão de pancadas de chuva moderadas, isoladas, a partir da tarde, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas a fortes. Os termômetros não passarão de 39ºC, com mínima de 20ºC. Na quinta-feira (24), em função de áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera e do calor, a previsão é de pancadas de chuva moderada, isoladas, nos períodos da tarde e da noite, podendo vir acompanhadas de raios. Os ventos estarão moderados. A máxima prevista é de 37ºC e a mínima, de 19ºC.Com a aproximação e chegada de uma frente fria pelo oceano, haverá instabilidades no continente na próxima sexta-feira (25). Há previsão de pancadas de chuva moderadas, isoladas, a partir da tarde, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderadas a fortes. Os termômetros não passarão de 39ºC, com mínima de 20ºC.

No final de semana, a passagem de uma frente fria e o posterior transporte de umidade do oceano influenciarão o tempo na cidade do Rio. Há previsão de chuva fraca a moderada, e os ventos estarão fracos a moderados. No sábado (26), a máxima prevista é de 33ºC, com mínima de 19ºC; no domingo, a máxima é de 28ºC, com mínima de 17ºC.