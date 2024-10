Torcedores do Peñarol detidos no Recreio dos Bandeirantes - Renan Areias / Agência O Dia

Torcedores do Peñarol detidos no Recreio dos BandeirantesRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 23/10/2024 12:58 | Atualizado 23/10/2024 15:45

torcedores do Peñarol se envolveram em confusão na orla da praia do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos. Rio - Horas antes do jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Botafogo , nesta quarta-feira (23),, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os vândalos assaltaram pedestres e comerciantes, além de quebrarem mesas e cadeiras de quiosques e incendiarem motos.

fotogaleria

Leia mais: Ambulante detalha confusão de torcedores do Peñarol no Recreio

Momentos antes do início do tumulto, os agentes do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (BEPE) que estavam na região foram chamados para atender a um caso de furto de celular dentro de um estabelecimento comercial. Após buscas, o aparelho foi localizado com um torcedor e a ocorrência encaminhada à delegacia.

Depois de quase uma hora e meia, o Batalhão de Choque chegou ao local junto de outras equipes do comando de policiamento especializado. A demora, inclusive, foi Bombas de efeito moral foram lançadas pelos policiais para tentar contornar o conflito que começou pouco antes de 12h (de Brasília)., o Batalhão de Choque chegou ao local junto de outras equipes do comando de policiamento especializado. A demora, inclusive, foi uma das reclamações de cidadãos presentes no entorno

A partir de então, torcedores começaram a ser rendidos. Um deles passou muito mal e foi levado do sol para a sombra antes de ser atendido pelos bombeiros. Ao todo, mais de 250 pessoas foram detidas e uma pistola foi apreendida.

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes disse nas redes sociais que "alertou que o local e o modelo iriam trazer esses problemas".

Botafogo e Peñarol se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, para iniciar a disputa por uma vaga na decisão do torneio continental. Na semana que vem, dia 30, no mesmo horário, voltam a duelar no Campeón del Siglo, em Montevidéu.

Foguetório na concentração

O hotel em que o elenco do Peñarol está hospedado na Barra da Tijuca e se concentra antes da partida foi alvo de um intenso foguetório na madrugada desta quarta-feira (23).