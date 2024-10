Arrascaeta em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/CRF

Publicado 23/10/2024 21:50

Rio - O meia Giorgian De Arrascaeta, de 30 anos, participou do treino do Flamengo, nesta quarta-feira, no Ninho do Urubu, com uma proteção no joelho direito. Apesar disso, o uruguaio dificilmente será problema para Filipe Luís na escalação do Rubro-Negro para o duelo, deste sábado, contra o Juventude, no Maracanã.

O Flamengo vem tendo muitos problemas físicos na temporada e o mais novo é Nicolás de La Cruz. O jogador, de 26 anos, sofre uma lesão muscular na coxa direita, e deverá ficar sem atuar por até três semanas.

O clube carioca não terá mais em 2024 os atacantes Pedro e Everton Cebolinha. O camisa 9 rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, em setembro, e ficará sem atuar até o meio do ano que vem. O ex-jogador do Grêmio passou por uma cirurgia para correção da ruptura do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e também só volta em 2025.

Além deles, Luiz Araújo teve uma grave lesão na cartilagem no joelho direito e também realizou uma operação. A situação do atacante é menos grave, mas o seu retorno na atual temporada é considerado improvável no clube carioca.