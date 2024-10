Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim optou por ignorar ataques do Atlético-MG - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 23/10/2024 11:07

considera uma reclamação que já faz parte do confronto. A final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG só terá o primeiro jogo no dia 3, mas já esquentou nos bastidores. Após o presidente do Galo, Sérgio Coelho, pedir um confronto " limpo e não jogos sujos como foi no passado" , o mandatário do Rubro-Negro, Rodolfo Landim, optou por minimizar o que

"Já estamos acostumados ao Atlético-MG fazer isso, é comum, é sempre assim. É a estratégia que usam sempre antes de um jogo com o Flamengo. É começar a reclamar, se colocar na posição de vítima, de que sempre foram prejudicados historicamente”, afirmou Landim em entrevista à Band.

O dirigente, inclusive, vê o Flamengo sofrendo com mais erros do que o Atlético-MG. E reclamou de decisões da arbitragem no 0 a 0 com o Corinthians, pela semifinal, no domingo (20).



"Se formos ver, o que tem acontecido ultimamente no campeonato, nós é quem temos sido prejudicados. Tiveram situações de jogo que são difíceis de explicar", disse, sem explicar quais lances em questão.