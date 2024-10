Sérgio Coelho é o presidente do Atlético-MG - Bruno Sousa/Atlético

Publicado 21/10/2024 17:55 | Atualizado 21/10/2024 17:56

Rio - O duelo entre Atlético-MG e Flamengo, pela final da Copa do Brasil, já está dando o que falar. O presidente do clube mineiro, Sérgio Coelho, em entrevista, pediu para que a partida fosse limpa, e que fosse usado impedimento semiautomático nas finais. O clube mineiro enviou um comunicado para à CBF solicitando o uso da tecnologia.

"Vai ser uma grande final e queremos um jogo limpo e não jogos sujos como foi no passado. Estamos encaminhando à CBF um ofício para que ela utilize nessas duas partidas a tecnologia impedimento semiautomático. Ela foi utilizada na Copa do Mundo e é utilizada nas principais ligas europeias", afirmou em entrevista ao portal "GE".

Sérgio alega que ambos os estádios possuem estrutura suficiente para receber a tecnologia, e menciona a histórica partida da Libertadores de 1981, quando o Galo teve 5 jogadores expulsos pelo árbitro José Roberto Wright.

"Tanto a Arena MRV como o Maracanã têm condições de receber esse equipamento. Insisto em dizer, o jogo tem que ser limpo e não sujo como foi no passado. Até mesmo os flamenguistas que presenciaram a ladroagem na final do Brasileirão de 1980 no Maracanã e no histórico jogo pela Libertadores de 1981, no Serra Dourada, têm vergonha dos fatos", disse.



Flamengo e Atlético-MG se enfrentaram nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022, e a equipe Rubro-Negra eliminou o Galo. No jogo de ida, vitória do Atlético-MG por 2 a 1, no Mineirão. Na volta, uma derrota com gol polêmico,no Maracanã, por 2 a 0 . Sérgio também reclamou do atrito entre Hulk e o árbitro Anderson Daronco, na partida contra o São Paulo, na ocasião, o atleta diz ter sido ameaçado pelo árbitro.

"Em 2022, pela Copa do Brasil, no Maracanã, o juiz deu um gol a favor do Flamengo que até hoje, nem mesmo com a ajuda da tecnologia, houve uma conclusão que a bola entrasse. Só o juiz viu até parece que ele tem olho mágico. Nenhum mortal conseguiu ver. A propósito, esse juiz (Wilton Pereira Sampaio) e o irmão dele (Sávio Pereira Sampaio) têm um histórico de errar sistematicamente contra o Galo", disse o presidente do Galo.



"É prudente e lógico que a comissão de arbitragem tem que escalar os melhores árbitros e não aqueles que sempre nos prejudicam. Eles são considerados “persona non grata” nos nossos jogos, entre eles estão os irmãos Sampaio e aquele que ameaçou o Hulk (Anderson Daronco)", finalizou.

As partidas da final da Copa do Brasil acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. Mandos de campo ainda não foram definidos.