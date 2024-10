Luiz Henrique em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 21/10/2024 22:26

Rio - Líder do Brasileiro e na semifinal da Libertadores, o Botafogo iniciará na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília) a luta por uma vaga na inédita final da competição sul-americana, em duelo contra o Peñarol, no Nilton Santos. Para sair na frente, o clube carioca precisará encerrar uma sequência ruim que vem vivendo como mandante nos últimos jogos.

Nas três partidas anteriores em que o Botafogo atuou como dono da casa, a equipe carioca tropeçando. Pela Libertadores, o Alvinegro empatou com o São Paulo por 0 a 0 e pelo Brasileiro ficou no empate sem gols contra o Grêmio e por 1 a 1 contra o Criciúma.

A última vez que o Botafogo venceu como mandante em 2024 ocorreu há mais de um mês. No dia 14 de setembro, no Nilton Santos, o Alvinegro bateu o Corinthians por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Depois disso, o clube carioca venceu Fluminense, que era o mandante no Maracanã, e o Athletico-PR, em Curitiba, ambos pelo Brasileiro.

O lado positivo é que o Botafogo está invicto há quase três meses. A última derrota, também aconteceu como mandante, diante do Cruzeiro, no Nilton Santos, no dia 27 de julho.