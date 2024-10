Festa da torcida do Botafogo no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

Festa da torcida do Botafogo no Estádio Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 21/10/2024 15:43

Rio - A torcida do Botafogo prepara uma grande festa para a partida da próxima quarta-feira (23), contra o Peñarol, no Estádio Nilton Santos, pela ida da semifinal da Libertadores, e recebeu uma grande colaboração para isso. O influenciador Gabriel Furtado, conhecido como Gabrielzão, doou R$ 78 mil para mais um show nas arquibancadas.

Todas as ações, como mosaicos, bandeiras, fumaça, faixas e demais adereços são organizadas pelo "Movimento Ninguém Ama Como A Gente", de torcedores do Botafogo. A expectativa para o primeiro jogo da decisão é de um clima mais hostil no Nilton Santos.

"Não estou podendo falar muito, só posso falar uma parada: climinha hostil, estilo 'Liberta'. Niltão lotado e o Glorious (Glorioso) em campo, não tem jeito! Tá pago e vai ser a maior festa da história. Vamos botar pra ferrar porque quando chegar no Uruguai a gente sabe que os caras vão fazer do mesmo jeito", comentou Gabrielzão.

Para o duelo de mata-mata, todos os ingressos foram comercializados antecipadamente e a promessa é de casa cheia com mais de 40 mil alvinegros no Nilton Santos. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).