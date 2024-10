Javier Cabrera comemora gol marcado no Maracanã - Mauro Pimentel / AFP

Publicado 21/10/2024 16:18 | Atualizado 21/10/2024 19:04

Autor do gol que ajudou o Peñarol a chegar à semifinal da Libertadores, Javier Cabrera será desfalque no jogo de ida contra o, na quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília) no Estádio Nilton Santos.

O atacante sofreu uma pancada na vitória contra o Danubio, por 1 a 0, pelo Campeonato Uruguaio, na última quarta-feira, e foi poupado por precaução. Na temporada, o jogador tem 29 jogos, dois gols, um deles sobre o Flamengo, no Maracanã, e sete assistências, duas pela Libertadores.

A delegação do time uruguaio chega ao Rio ainda nesta segunda-feira (21), e treinará no CT do Fluminense, na terça, véspera do confronto.