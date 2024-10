Pelo Botafogo, Cuiabano fez quatro gols e deu três assistências nesta temporada - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 19/10/2024 22:54

Rio - As boas atuações nesta temporada com a camisa do Botafogo fizeram o lateral-esquerdo Cuiabano ser destaque na imprensa internacional. Na Espanha, o jornal "Mundo Deportivo" fez uma publicação destacando as qualidades do camisa 66 e o definiu como um "lateral moderno".

"Cuiabano é o protótipo do ponta brasileiro, com uma tendência a entrar em posições de ataque com assiduidade e a coragem de entrar na área adversária com a bola sob controle. Um foguete na ala esquerda, com um chute potente com o pé esquerdo e aspirações de chegar à “canarinha” mais cedo ou mais tarde", escreveu o veículo.

O jornal também destacou o início de carreira de Cuiabano no Grêmio, antes de se transferir para o Botafogo.

"Formado nas categorias de base do Grêmio de Porto Alegre, ele desembarcou no Botafogo há apenas meio ano e, desde então, não fez nada além de explodir e fazer seu nome começar a soar forte além das fronteiras do país", diz outro trecho.

O veículo ainda afirma que o lateral de 21 anos já é observado por alguns times estrangeiros, como Porto, Nice, Spartak Moscou, times da Arábia Saudita e La Liga.

Cuiabano era titular absoluto do Botafogo até o início de setembro, quando sofreu uma lesão na coxa direita e saiu do time para a entrada de Alex Telles. Nesta temporada, coleciona quatro gols e três assistências.