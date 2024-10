Barboza ainda balançou a rede no último lance, mas gol foi anulado por toque na mão - Vitor Silva / Botafogo

Barboza ainda balançou a rede no último lance, mas gol foi anulado por toque na mãoVitor Silva / Botafogo

Publicado 19/10/2024 08:40

Leia mais: Botafogo bate seu recorde de público em 2024

"Eu fiquei muito p***. Estou ainda. Essas coisas não podem acontecer. Um time que quer brigar pelo título tem que ficar o tempo inteiro alerta. A gente baixou a guarda e tomou o gol. Procuramos por muitos caminhos ganhar o jogo, mas não conseguimos", declarou o zagueiro na zona mista após o confronto.

No lance, Luiz Henrique perdeu a bola na intermediária de defesa e viu Bolasie receber livre no lado direito para cruzar na direção de Felipe Vizeu, que cabebecou para a rede.



"Foi uma jogada muito rápida. Tiramos a bola da área, a defesa estava saindo. Perdemos a bola no meio-campo, o Cuiabano tenta fechar no homem de fora e ele (Bolasie) faz um cruzamento muito bom. A bola vai nas costas e não tinha muito o que fazer. A atenção que eu digo é com a jogada prévia. Não temos que perder essas bolas", ponderou.

Barboza foi um dos principais jogadores do Alvinegro na partida: líder em desarmes (5) e duelos ganhos (12) entre todos em campo. Além disso, teve três dribles certos e quatro finalizações, segundo dados do 'Sofascore'.

Ele, inclusive, fez um gol no último lance, mas foi anulado pela arbitragem por toque na mão.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 61 pontos e garantiu a permanência na liderança do Campeonato Brasileiro por mais uma rodada. O segundo colocado é o Palmeiras, que tem 57 e jogará neste domingo (20), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, fora de casa.

Confira outras respostas de Barboza

. Lembranças de 2023?: "Não estava aqui no ano passado, então não posso falar. Não gosto de perder nem de empatar. Quero ganhar sempre. O time do Botafogo é a mesma coisa. Todo mundo ficou muito p*** hoje pelo resultado. Todo mundo falha, todo mundo está mal hoje. Vamos treinar agora pensando obviamente na Libertadores".

. Gol anulado: "Eu não senti o toque no braço. A bola pega na boca. Eu tenho um cara aqui (aponta para um braço) e outro aqui (aponta para outro braço) e pego a bola. Se o VAR apitou, deve ter sido mão. Eu não senti".



. Diferença no Maracanã: "Sentimos diferença no sintético. Nem todos os times estão acostumados. Mas também estamos acostumados a jogar aqui, ganhamos muitos jogos aqui. É bonito e lindo ter 20 mil pessoas a mais apoiando a gente, mas não sinto que tem muita diferença. Os times rivais não estão acostumados ao sintético e ao campo normal sim".