Artur Jorge orienta o Botafogo no jogo contra o CriciúmaVítor Silva/Botafogo

Rio - Artur Jorge foi sincero e disse que o Botafogo fez um primeiro tempo "medíocre" no empate por 1 a 1 com o Criciúma , nesta sexta-feira (18), pela 30ª rodada do Brasileirão. Por outro lado, o treinador destacou que o time esteve "muito melhor" na etapa complementar e citou pontos positivos, mas lamentou o fato do Alvinegro não ter aproveitado para ganhar o jogo.

"Fizemos uma primeira parte medíocre e fizemos um segundo tempo muito melhor. Vou lhe dizer que tivemos momentos em que não deixamos o adversário nunca ter a bola de forma confortável, fomos muito fortes e fomos muito bem naquilo que era nossa recuperação da bola, mas essa estatística (de mais de 70% de posse de bola) já sabia. Não vale muito para mim. Eu preferia ter 30% de posse de bola e ter ganhado o jogo. É uma estatística que pode justificar nosso desempenho e a forma como fomos dominadores no jogo, mas não fomos capazes de materializar ou de ganhar o jogo", analisou Artur Jorge.

O Glorioso abriu o placar no início dos acréscimos do segundo tempo, mas cedeu o gol do Tigre poucos minutos depois. O técnico ficou na bronca com o empate cedido no fim.

"É um gol perfeitamente evitável. Nós tivemos um erro individual, um erro de avaliação, inadmissível nesta altura para aquilo que é uma equipe que luta pelos três pontos e que precisa deles para dar seguinte para aquilo que é a sua campanha. Mas vou reservar a minha avaliação e o que eu tenho que falar com meus jogadores", disse o técnico.

"Depois de ter feito o gol como fizemos, acabar o jogo e ter uma equipe que não tinha criado situação nenhuma, apesar de ter chegado uma ou outra vez à nossa baliza... Nós tínhamos que saber melhor conservar aquela vantagem. Não fomos capazes, até porque era um momento de transição, que poderíamos fazer nesse momento com três, quatro jogadores para poder sair. Uma má decisão implica que acabássemos sofrendo sofrendo gol. Isso que me custa e que destaco aos meus jogadores. Era evitável. Foi mais por erro nosso do que criação do adversário", completou.

Agora, o Botafogo foca na Libertadores. A equipe de Artur Jorge volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Peñarol no Nilton Santos, no primeiro jogo da semifinal.

"Aquilo que nós vimos e tivemos a oportunidade de ver no momento, esta equipe do Peñarol com o Flamengo, a forma como conseguiu vencer aqui e empatar lá foi muito na base de uma equipe defensivamente trabalhou sempre muito e próximo da sua grande área. Quebrou constantemente o ritmo de jogo, que foi tendo como arma também com que não se jogasse o jogo. Já ouvi seu técnico falar sobre o Botafogo e sei as dificuldades que teremos pela frente", afirmou Artur Jorge.