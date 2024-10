Torcida do Botafogo faz festa nas arquibancadas do Maracanã - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 18/10/2024 20:12 | Atualizado 18/10/2024 20:12

Rio - A torcida do Botafogo fez um mosaico "em movimento" para receber o time antes do jogo contra o Criciúma, nesta sexta-feira (18), no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. Veja como foi no vídeo abaixo:

Quando as equipes entraram em campo, surgiu no setor leste do Maracanã o desenho de um cachorro. Posteriormente, algumas placas foram viradas, o que trouxe uma ilusão de movimento, e o animal "abriu" os olhos de fogo.

O Movimento Ninguém Ama Como A Gente é o responsável pelas festas nas arquibancadas em jogos do Botafogo.