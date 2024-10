Artur Jorge é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge é o técnico do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 18/10/2024 09:30 | Atualizado 18/10/2024 09:33

Rio - Líder do Brasileirão, o Botafogo pode dar um novo passo rumo ao título e encerrar um incômodo jejum de dez anos contra o Criciúma. O Alvinegro encara o Tigre nesta sexta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada, e retorna ao palco da última vitória sobre os catarinenses.

A última vitória do Botafogo sobre o Criciúma aconteceu há dez anos. Em 2014, o Alvinegro atropelou o Tigre por 6 a 0, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. Desde então, foram quatro jogos, duas derrotas e dois empates. No primeiro turno deste ano, perdeu por 2 a 1, no Heriberto Hülse.

Na história do confronto, Botafogo e Criciúma já se enfrentaram 15 vezes. O Alvinegro tem uma pequena vantagem com seis vitórias e cinco derrotas, além de quatro empates. Além disso, marcou 21 gols e sofreu 11 (média inferior a um por jogo).