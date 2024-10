Luiz Henrique em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Luiz Henrique em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/10/2024 08:30

Rio - Um dos destaques do Botafogo e autor de dois gols nos últimos dois jogos da seleção brasileira, Luiz Henrique, de 23 anos, vive seguramente a sua melhor fase na carreira. Essa evolução pode ser explicada por muitos aspectos, mas um dos principais é o seu "momento artilheiro". Mais próximo do gol, o atacante nunca havia balançado tanto as redes como em 2024.

No total, Luiz Henrique marcou 12 gols neste ano, sendo um pelo Real Betis, ainda em janeiro, antes de acertar com o Botafogo, nove pelo clube carioca, e agora dois gols pela seleção brasileira. Com o "faro de artilheiro" em alta, o poder de decisão do atacante aumento.

Cria de Xerém, Luiz Henrique sempre chamou a atenção pela habilidade, porém, era visto como um atacante de poucos gols, e essa situação gerava algumas críticas. Antes de 2024, o seu ano com mais gols havia sido em 2021, quando anotou sete, vestindo a camisa do Fluminense.

O bom momento do Botafogo tem potencializado suas individualidades e os gols da equipe têm sido divididos entre os jogadores. Júnior Santos, que se lesionou em agosto, e retornou recentemente, é o artilheiro do clube carioca na temporada com 18 gols, depois dele vem Luiz Henrique, acompanhado de Savarino, Tiquinho Soares, Igor Jesus, todos com números semelhantes.