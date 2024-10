Artur Jorge em ação durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Artur Jorge em ação durante treino do Botafogo no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 16/10/2024 17:36

Rio - Os jogadores do Botafogo que foram convocados na data Fifa deste mês ainda não se reapresentaram ao clube. O elenco treinou normalmente na manhã desta quarta-feira (16), no Espaço Lonier, visando o duelo com o Criciúma, mas o técnico Artur Jorge não pôde contar com os selecionáveis do Glorioso.

Leia mais: Luiz Henrique iguala nova marca de Bebeto pelo Botafogo na Seleção

A comissão, porém, estava ciente da situação, segundo o site 'ge'. Isso porque os atletas pegaram voos à noite para retornar ao Rio de Janeiro e alguns chegaram na parte da manhã, em hora apertada para rumar ao CT.

Inclusive, pelo desgaste, eles já seriam poupados do trabalho físico visando um período de descanso antes do confronto.

O grupo estará à disposição para enfrentar o Criciúma na sexta-feira (18), às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro é o líder da competição, com 60 pontos.