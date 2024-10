Luiz Henrique marcou nas vitórias do Brasil sobre Chile e Peru nas Eliminatórias - NELSON ALMEIDA/AFP

Publicado 16/10/2024 12:50

um jogador do Botafogo não marcava pela Seleção em jogos consecutivos desde o tetracampeão, no Mundial de 1998. Rio - A estrela de Luiz Henrique brilhou novamente nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atacante voltou a marcar na vitória do Brasil por 4 a 0 sobre o Peru , nesta terça-feira (15), em Brasília, e igualou uma nova marca de Bebeto:, no Mundial de 1998.

Bebeto foi o último jogador do Botafogo a marcar pela Seleção, em 1998. O tetracampeão fez um dos gols da vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca, nas quartas de final da Copa do Mundo. Desde então, demorou 26 anos até Igor Jesus e Luiz Henrique encerrarem o jejum na vitória por 2 a 1 sobre o Chile, em Santiago, no último dia 10, pela 9ª rodada das Eliminatórias.

Luiz Henrique não parou na vitória sobre o Chile. O jogador voltou a marcar na goleada por 4 a 0 sobre o Peru, pela 10ª rodada das Eliminatórias, e igualou outra marca de Bebeto, que havia sido o último jogador do Botafogo a marcar em jogos consecutivos pela Seleção. O feito do tetracampeão também ocorreu na Copa do Mundo de 1998, quando marcou contra Marrocos e Noruega, pela fase de grupos.

Os três gols de jogadores alvinegros nas vitórias sobre Chile e Peru também isolaram o Botafogo como clube que mais contribuiu com gols na Seleção (245), à frente de Santos (235) e Flamengo (228). O cartão de visitas de Luiz Henrique e Igor Jesus pode render uma nova convocação em novembro para os jogos contra Venezuela e Uruguai, e acirrar a disputa por vaga no ataque.