Igor Jesus em partida contra o Peru - Rafael Ribeiro / CBF

Igor Jesus em partida contra o PeruRafael Ribeiro / CBF

Publicado 16/10/2024 07:30 | Atualizado 16/10/2024 07:55

Rio - Titular da seleção brasileira novamente na goleada por 4 a 0 sobre o Peru, o atacante Igor Jesus recebeu destaque no jornal espanhol "Marca". Considerado um dos principais vencedores da Data Fifa ao redor do mundo pela publicação, o atacante do Botafogo foi elogiado por seu desempenho.

Na reportagem, o "Marca" destaca que Igor Jesus deixou Endrick no banco e justificou a decisão de Dorival Júnior ao se destacar nas vitórias sobre Chile e Peru. Além disso, a publicação abordou a carreira atípica do atacante.



Igor Jesus foi jogar muito cedo nos Emirados Árabes e acabou recebendo uma proposta para seguir no futebol do país e representá-lo em sua seleção. No entanto, o "Marca" destaca que o atacante rejeitou por acreditar no sonho de disputa a Copa de 2026 pelo Brasil.



Por fim, a publicação destaca seu bom momento no Botafogo, clube que defende "há poucos meses". Igor Jesus disputou 19 partidas pelo clube carioca e anotou sete gols.