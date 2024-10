Eduardo se machucou e precisou ser substituído no segundo tempo de Vitória x Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 14/10/2024 18:55

Rio - Fora de ação desde julho por conta de uma lesão muscular, Eduardo segue evoluindo em sua recuperação para retornar ao Botafogo ainda na atual temporada. Ainda assim, comissão técnica, fisiologia e departamento médico do Glorioso adotam cautela quanto às expectativas pela volta do meia.

Eduardo está nas últimas etapas do chamado período de transição, já treina em campo no CT Lonier, mas com carga reduzida em relação aos demais. Não há previsão para que volte a ficar à disposição de Artur Jorge para a reta final da temporada.

O meia se lesionou na partida contra o Vitória, no dia 11 de julho, no Barradão, pela 16ª rodada do Brasileirão, quando foi cobrar um pênalti. Ele desperdiçou, finalizando por cima da meta defendida por Lucas Arcanjo, e desabou no gramado já pedindo substituição.

Após exames, foi diagnosticada lesão no músculo anterior da coxa direita, com necessidade de cirurgia no reto femoral.