Artur Jorge é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 13/10/2024 18:44

Rio - Fim do descanso, e o Botafogo volta às atividades de olho na sequência decisiva com jogos pelo Brasileirão e Libertadores. Após quatro dias de folga, os jogadores se reapresentam no CT Lonier visando a preparação para o duelo com o Criciúma, na próxima sexta-feira (18), para manter a vantagem na competição nacional a nove rodadas do término.

O elenco chegou a treinar no início da semana, segunda e terça-feira, para um regenerativo após a vitória fora de casa sobre o Athletico-PR, por 1 a 0. Artur Jorge, em seguida, liberou os jogadores para dias de descanso em meio à Data Fifa.

O grupo no CT Lonier não contará até o fim da janela para jogos das seleções com o trio à disposição de Dorival Júnior, Alex Telles, Luiz Henrique e Igor Jesus, além dos demais convocados. Também foram chamados o goleiro Gatito Fernández (Paraguai), o zagueiro Bastos (Angola), o meia Thiago Almada (Argentina) e o atacante Savarino (Venezuela).

Agora, as atividades serão seguidas até a quinta-feira (17), véspera da partida contra o Criciúma no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. Depois, Artur Jorge e seus comandados irão virar a chave de olho no Peñarol, pela semifinal da Libertadores.