Peñarol será o adversário do Botafogo na semifinal da LibertadoresEitan Abramovich/AFP

Publicado 12/10/2024 20:21

Rival do Botafogo na semifinal da Libertadores, o Peñarol vive grande fase na temporada e divide atenções com a chance de conquistar mais um título no ano. Apesar de um calendário menor, os Carboneros chegarão para o duelo com o Glorioso após dois jogos complicados pelo Clausura do Campeonato Uruguaio, em que o técnico Diego Aguirre deve mesclar a equipe.

Campeão do Apertura com sobras e duas rodadas de antecedência e vice do Intermediário para o Nacional, o Peñarol é vice-líder do Clausura brigando ponto a ponto com os adversário diretos - com sete rodadas, a parte superior da tabela está embolada também com Nacional e Boston River tentando disparar.

O Peñarol terá, justamente, dois confrontos diretos na parte de cima do Clausura antes do jogo de ida pela semifinal da competição continental contra o Botafogo, no dia 23, no Nilton Santos. No dia 16, o time carbonero encara o Danubio, fora de casa, e no dia 19 o Boston River, no Campeón del Siglo, palco da partida de volta, no dia 30.

Em contrapartida, o Botafogo está em período de descanso em meio à Data Fifa e só volta a campo no dia 18, contra o Criciúma, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. O Glorioso lidera a competição nacional e vai forte na luta por uma vaga na grande decisão da Libertadores, no dia 30 de novembro, em Buenos Aires.