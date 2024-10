Igor Jesus vive grande fase no Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/10/2024 12:40 | Atualizado 11/10/2024 13:00

Rio - Autor do primeiro gol da seleção brasileira na vitória sobre o Chile por 2 a 1, o atacante Igor Jesus, de 23 anos, já começa a despertar interesse de clubes do futebol europeu. De acordo com o site "TRT Footbal", o Arsenal, o Chelsea e o Newcastle estão observando o jogador do Botafogo.

De acordo com o site, os Gunners tem Edu Gaspar, atual direto de futebol, como trunfo para contratar o brasileiro. Além do trio citado, o Brighton, o Brendtford e o Nottigham Forrest também tem interesse em Igor Jesus.



O atacante chegou ao Botafogo no meio do ano, após três temporadas no futebol dos Emirados Árabes. O Alvinegro chegou a recusar uma proposta de 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 60 milhões), antes de Igor Jesus estrear. A oferta foi de uma equipe árabe.



O atacante tem apenas 19 jogos com a camisa do Botafogo, marcando sete gols e dando uma assistência. O bom momento fez com que ele ganhasse a vaga de titular de Tiquinho Soares e fosse convocado por Dorival Júnior para a seleção brasileira, sendo titular contra o Chile, e colocando Endrick no banco.