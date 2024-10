Artur Jorge é o técnico do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Artur Jorge é o técnico do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 09/10/2024 13:51

Rio - Artur Jorge teve seu bom trabalho no comando do Botafogo reconhecido em Portugal. Após colocar o time na liderança do Campeonato Brasileiro e na semifinal da Libertadores, o treinador recebeu o prêmio de "Talento que Marca o Mundo", dado em seu país pela Liga Portugal, entidade máxima do futebol local.

A premiação é concedida de forma mensal à personalidade do futebol que mais se destacou fora do país, seja jogador ou treinador. A votação é feita por Embaixadores da Liga Portugal, que normalmente são ex-jogadores que se destacaram no Campeonato Português ao longo da história.

"Quero agradecer à Liga Portugal e aos seus Embaixadores a atribuição deste prémio. Deixa-me muito honrado e satisfeito, por ser sinal de reconhecimento do trabalho desenvolvido. Partilho este prémio com a minha equipa técnica e com toda a estrutura do Botafogo, um clube que nos tem dado todas as condições para o nosso crescimento", declarou Artur.

Além de Artur Jorge, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, também já foi agraciado com o prêmio.