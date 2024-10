John Textor é acionista do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 08/10/2024 10:43

Rio - O acionista majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, utilizou suas redes sociais para abordar a eliminação do Alvinegro na Copa do Brasil, que ocorreu há dois meses, após a derrota para o Bahia por 1 a 0, em Salvador. O norte-americano pegou dos vídeos envolvendo o jogo do Alvinegro contra o Tricolor Baiano e a última partida do Flamengo contra o mesmo adversário, pelo Brasileiro. Ambos os jogos foram apitados por Rafael Rodrigo Klein.

"O cartão vermelho que tirou o Botafogo da Copa do Brasil de 15 milhões de dólares. Mesmo árbitro, regras diferentes. Como eles entenderam isso tão errado?" questionou John Textor ao publicar um vídeo do canal "Camisa 7", de torcedores alvinegros.



O vídeo compara o lance da expulsão de Gregore em um lance envolvendo Santiago Árias, que deixou o Botafogo com um jogador a menos, em Salvador, com a situação envolvendo Nicolás de La Cruz com Luciano Rodríguez. O volante alvinegro foi expulso, enquanto o uruguaio rubro-negro não recebeu a punição.



Eliminado da Copa do Brasil, o Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que ocupa a segunda colocação. O Alvinegro também está na semifinal da Libertadores.