Publicado 07/10/2024 12:30 | Atualizado 07/10/2024 12:34

Rio - Líder do Brasileirão e semifinalista da Libertadores, o Botafogo precisa de muita energia para continuar sonhando alto na temporada. Para isso, o Alvinegro decidiu recarregar a bateria dos jogadores na janela da Fifa, e vai conceder uma folga generosa após os treinos desta segunda e terça-feira, no Espaço Lonier.

Após a vitória sobre o Athletico-PR por 1 a 0, no sábado (5), os jogadores folgaram no domingo (6). Não houve jogos por conta das eleições municipais no Brasil. O elenco alvinegro se reapresenta para realizar treinos regenerativos nesta segunda e terça-feira, e depois folga até domingo (13).

A preparação para o jogo contra o Criciúma começa somente na próxima segunda-feira, dia 14. O Botafogo encara o time catarinense no dia 18, às 20h (de Brasília), no Maracanã, por causa dos shows do cantor Bruno Mars no Nilton Santos nos dias 16, 19 e 20.

A prática adotada pelo Botafogo não é novidade. Em setembro, também aproveitou a janela da Fifa para dar descanso ao elenco. Na época, o Glorioso fez oito jogos em 30 dias, incluindo disputa por vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e Libertadores, além de clássico com Flamengo e confronto direto contra o Fortaleza pela liderança do Brasileirão.